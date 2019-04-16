Müjdat Gezen'e beraat

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ile şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever katılmazken, kendilerini avukatları temsil etti.
Müjdat Gezen’in avukatı Deniz Şeren, müvekkilinin hakaret kastı olmadığını söyleyerek, “Müvekkil mizahi bir dille eleştiride bulunmuştur. Katılan taraf Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’in temel değerlerini hedef alan açıklamalarda bulunulmuştur. Bu tarz açıklamalarda bulunan karşı tarafın mizahi eleştirilere tahammül etmesi gerekmektedir” dedi.