YSK, iptal edilen seçimde mazbatayı geri aldı

YSK seçimlerin yenilenmesi kararı verdiği Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 6 oyla seçim yarışını önde bitiren İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi.

İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AKP adayı Dede Yıldırım 1799 oy almıştı. AKP, seçimin iptali için YSK'ye başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetmişti. Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

MAZBATAYI GERİ ALDI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre seçimin iptal edilmesinden sonra YSK Keskin için önemli bir karar daha aldı. İYİ Partili Necati Alsancak'a verilen mazbatının geri alınmasına karar verildi.



EMSAL OLABİLİR

Kararın seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacağı belirtildi.

Olağanüstü itirazlar sürecinde YSK’nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği merkezlerde, seçim yarışını önde bitiren isimlerin mazbataları iptal edilecek. Bu isimler başkanlık görevine devam edemeyecek. YSK’nin İstanbul konusunda olası bir seçim iptali kararı vermesi halinde de aynı durum söz konusu olacak.