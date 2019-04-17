Leman'dan 'mazbatayı ver' kapağı

Mizah dergisi Leman, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi için başlattığı 'mazbatayı ver' tezahüratını kapağına taşıdı.

İstanbul Maltepe'de Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması için beklenen sandıkların tamamı sayıldı. YSK’nin verilerine göre Ekrem İmamoğlu 13 bin 781 oy fark ile İBB seçimlerini önde tamamladı.

Sayımın bitmesinin ardından YSK'nın bugün İmamoğlu'nun mazbatasını vermesi bekleniyor.

Leman dergisi de derginin yeni sayısının kapağını sosyal medyadan paylaştı.

İşte o kapak: