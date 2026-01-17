RAMS Park'ta kazanan çıkmadı... Zirve yarışında Galatasaray'a Gaziantep FK çelmesi!

Süper Lig'de 18. hafta maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 73. dakikada Muhammed Bayo'nun attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, bu gole 84. dakikada Barış Alper Yılmaz ile cevap verdi.

Galatasaray, bu sonuçla ligin ikinci yarısına kayıpla başladı. Sarı-kırmızılılar, bu beraberlikle 43 puana yükseldi.

Galatasaray'ın ligdeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ligde 39 puanı bulunuyor. Fenerbahçe, ligin bu haftasında pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 1'e düşecek.

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte 24 puana yükseldi.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, hafta arasında ise çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

94' Lemina, Lungoyi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

91' Gaziantep FK'de Yusuf Kabadayı ve Maxim'in yerlerine Lungoyi ile Gidado oyuna dahil oldu.

90' UĞURCAN ÇAKIR KURTARDI! Gaziantep FK'nin atağında sol iç kulvardan kullanılan serbest vuruşta Maxim ortayı yaptı, ön direkte bulunan Mujakic'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu köşeden çıkardı.

86' BİR KAFA! Sağ kanattan kullanılan kornerde Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına ortaladı, penaltı noktası üzerinde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu kaleci Zafer'de kaldı.

84' GOL | Sol kanattan kullanılan taç atışında Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına uzun gönderdiği top Gaziantep FK savunmasından sekerek arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Yakın mesafeden sağ ayağıyla sert vuran Barış Alper, meşin yuvarlağı kaleci Zafer'in ayaklarının arasından ağlara gönderdi.

80' YANDAN DIŞARIYA! Gaziantep FK'nin hücumunda sağ çaprazdan ceza alanına giren Gassama, sağ ayağının içiyle yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan az farkla dışarıya çıktı.

79' Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

78' Galatasaray'da Mauro Icardi, Gaziantep FK ceza alanında Arda Kızıldağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

77' Gaziantep FK'nin sol iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta Mujakic sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası yayı yakınlarında savunma topu karşıladı.

74' Galatasaray'da Eren Elmalı'nın yerine Kazımcan Karataş oyuna dahil oldu.

73' GOL | Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı vuruşunu yaptı, top yakın mesafeden Abdülkerim'den sekti. Ardından topu önünde bulan Bayo yakından sol çaprazdan sol ayağıyla vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti.

71' BİR KAFA! Sağ kanattan kullanılan kornerde Barış Alper sağ ayağıyla ortaladı, penaltı noktasının sağında bulunan Lemina kafayı vurdu, sağına uzanan kaleci Zafer topu çıkardı.

70' Gaziantep FK'de Perez, Eren Elmalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

67' ÇOK KRİTİK MÜDAHALE! Ceza sahası içi sol çarprazında topla buluşan Mauro Icardi, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmada Arda Kızıldağ, topa son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

65' Gaziantep FK hücumunda Perez, sağ kanattan sağ ayağıyla yerden ortaladı, ceza sahasında Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

63' Gaziantep FK'de Draguş'un yerine Gassama oyuna girdi.

62' Roland Sallai, ceza sahası içi sağ çaprazında şut açısı ararken savunma topa ayak koydu ve tehlikeyi önledi.

60' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla sert vurdu. Top üstten auta gitti.

58' BİR KAFA! Sol iç kulvarda topla buluşan Abdülkerim, sol ayağıyla ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinde bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta gitti.

56' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortasını yaptı, ön direkte savunma topu karşıladı.

54' Barış Alper Yılmaz ve Nazım Sangare, yaşadıkları tartışmanın ardından sarı kart gördü.

52' Yusuf Kabadayı, sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken Davinson Sanchez topa ayak koydu.

50' UĞURCAN ÇIKARDI! Gaziantep FK'nin geliştirdiği hızlı hücumda ceza sahasına koşu yapan Bayo sağ çaprazda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağıyla topa dokundu, savunmada Sanchez'den seken topu Uğurcan çıkardı. Ardından Sanchez topu uzaklaştırdı.

44' Galatasaray hücumunda Abdülkerim Bardakcı, rakip yarı alanda sol kanatta topla buluşmak isterken Perez'in ayak koyduğu top taca çıktı.

42' Abdülkerim Bardakcı'nın rakip yarı alanın ortalarından sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

36' Gaziantep FK atağında sol kanattan son çizgiye inmek isteyen Yusuf Kabadayı, topu ayağından açtı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

32' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Leroy Sane sol ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte savunma topu uzaklaştırdı.

29' ÖNEMLİ POZİSYON! Gaziantep FK'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim ortayı yaptı, ceza sahasında bulunan Arda'nın kafa vuruşunun ardından sağına uzanan kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.

27' Gaziantep FK hücumunda Yusuf Kabadayı, sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Galatasaray savunması topa ayak koydu.

24' BİR KAFA! Sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane, sol ayağıyla ortaladı. Ceza sahasında bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşunun ardından top kalenin üstünden auta çıktı.

22' ÜSTTEN DIŞARIYA! Ceza sahası ön çizgisi üzerinde sağ çarprazda topla buluşan Mauro Icardi, sağ ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21' AZ FARKLA DIŞARDA! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Roland Sallai, gelişine vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

20' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında savunma topu karşıladı. Galatasaray, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

19' BİR KAFA! Sol iç kulvardan kullanılan serbest vuruşta Leroy Sane, sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. Bu esnada kaleci Zafer yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır, Gaziantep FK, lehine faul kararı verdi.

13' Mario Lemina'nın orta alandan sağ kanada gönderdiği top taca çıktı.

12' Roland Sallai'nin kendi yarı alanından uzun gönderdiği top doğrudan dışarı çıktı.

10' ÜSTTEN AUT! Sol kanatta önce Perez'i ardından da Nazım'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz, sol ayağıyla yerden ortaladı. Ceza sahası içi sol çarprazında bulunan Yunus Akgün sol ayağıyla gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

8' Gaziantep FK, hücumunda Bayo, sağ kanattan son çizgiye indi, savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesinin ardından top kornere çıktı.

7' BİR KAFA! Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim ortaladı, ön direkte bulunan Draguş'un kafa vuruşunun ardından top yandan auta gitti.

5' Galatasaray'ın atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, şut açısı ararken topa ayak koydu.

3' Galatasaray atağında Leroy Sane, sağ kanattan Davinson Sanchez'in pasının ardından topu kontrol etmek istedi ancak başarılı olamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.