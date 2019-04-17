Tadilat yapılan evde bulunan kafatası ve insan kemiklerinin sırrı çözüldü

Evi Aktürk'e satan Ali İ.'nin doktor oğlu Metin İ. "Tıp Fakültesi'nde eğitim görürken anatomi dersi için kemik lazım oldu. Babamdan yardım istedim. O da mezarlığa giderek bu kemikleri temin etmiş. Üzerinde çalıştım, daha sonra babam kemikleri evde muhafaza etmiş" dedi.

Olay, 1 Nisan'da Seyhan ilçesi Ferit Cemal Güven Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehmus Aktürk bir ay önce satın aldığı evde tadilat işlemlerine başladı. Aktürk, tavan arasında yıkım yaparken, kutu içinde kafatası ve insan kemikleri buldu. Paniğe kapılan Aktürk, polisi aradı. Eve gelen polisler, kemik ve kuru kafayı incelemek üzere Adli Tıp Birimi'ne götürdü. Kemiklerin en az 30 yıllık olduğu belirlenirken, Aktürk, evi satın aldığı kişinin doktor olduğunu, kemikleri incelemek üzere evde bulundurmuş olabileceğini söyledi.

'OĞLUM VE ARKADAŞLARI GETİRDİ'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından soruşturmayı genişleterek evi satan Ali İ.'nin (80) ifadesini aldı. İfadelerden yola çıkan polis, kemiklerin Ali İ.'nin 30 yıl önce tıp fakültesinde okuyan oğlu Metin İ.'ye ait olduğunu saptadı. Ali İ. ise sorgusunda, "Ben 1983 yılından beri bu evde oturuyorum. Doktor olan oğlum, 30 yıl önce fakültede okurken akradaşlarıyla birlikte anatomi dersi için kadavra getirdiler. Kimsesizler mezarlığından yasal yolla alındığını söylediler. Biz de mikrobu ölsün diye vernikledik. Oğlum 'Kalsın lazım olur, muhafaza edelim' dedi. Evimin tavan arasında muhafaza ettim" dedi.

'BABAM TEMİN ETMİŞ'

Babası ile ifadesi çelişen Dr. Metin İ. ise "Ben 1987-1988 yılları arasında Çukurova Tıp Fakültesi'nde eğitim görürken bu evde kalıyordum. Bu yıllarda anatomi dersi için kemik lazım oldu. Babam Ali İ.'den yardımcı olmasını istedim. Babam da o yıllarda mezarlığa giderek bu kemikleri temin etmiş. Ben de eğitim amaçlı bu kemikler üzerinde ders çalıştım, daha sonra babam kemikleri evde muhafaza etmiş. Sattığımız evde tadilat yapan işçiler ise kemikleri bulmuş" dedi.

İfadeleri alınan Ali İ. ve Metin İ. serbest bırakıldı.