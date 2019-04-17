Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçimden sonra ilk kez buluştu



Resmi olmayan Sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Turgut Özal'ın ölüm yıldönümünde Özal'ın kabrini ziyaret etti. İmamoğlu ziyaretini sosyal medyadan duyurdu.



İMAMOĞLU İLE YILDIRIM BÖYLE TOKALAŞTI - VİDEO

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kısmet oldu, böyle birgün çalışırken inşaatımızda bir seçim döneminde konvoyun önünde durdum. İlk karşılaşmamız öyle olmuştu. Trabzon'un sahilinde yüzyüze hatırlıyorum. Ruhu şad olsun. 12 Eylül sonrasında yeniden göreve gelme sürecinde mücadele etmiş birisi. Dünyaya farklı bir bakış açısı. Rahmetli Özal siyasetin paradigmalarını değiştiren farklı bir boyut kattı. Bugüne baktığımızda aslında ne yazık ki bazı benzer şeyler yaşıyoruz. Sanki terör bu ülkenin kaderiymiş gibi. Ben rahmetli Özal'ın manevi huzurunda bunu hatırlatmak istiyorum. Menderes'in ve Özal'ın temsilcisiyiz diyorlar. Kabul etmiyorum. Biz doğrularla yol yürümek zorundayız. Biz geçmişteki yanlışlarla değil, doğrularla bu ülkeye yön vermek zorundayız. Bugün bazı vesayetler üzerinden, baskı altında kurumlara yön vererek karar aldırma çabası var.

"SÖZ MİLLETİNDİR"

Bir odada bavulların içinden tavşan çıkararak ne yaparız anlayışıyla milletin iradesini baskı altına alma çabasını görüyoruz. 'Söz milletindir' anlayışıyla, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla geçmişten ders çıkararak yol yürümeyi ders edinmiş durumdayız.

İmamoğlu bir gazetecinin "Mevzuatlar nedeniyle mi devlet törenine katılmamayı tercih ettiniz ve Binali Yıldırım ile karşılaştığınızda ne geçti aranızda?" şeklindeki sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

Aslında ben yürüdüğünü görünce arabamdan indim ve "merhaba" demeyi hissettim. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım da açık söyleleyim. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben devlet törenine davet almadım. Alsaydım gelirdim. Ben zaman dilimini öğrenmeye çalıştım ve geldim duamı ettim. Nereye davet alırsam oraya giderim. Sayın Yıldırım olacakmış, Sayın Cumhurbaşkanı olacakmış hiç umursamam. Herkesin göreve gelişini saygıyla karşılarım. Onlar kucaklamasa ben kucaklarım. Kucaklamada iyiyimdir.