HDP'lilerin eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca kayyım atamalarını protesto için bugün Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda oturma eylemi düzenlendi.

Oturma eylemi sırasında basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba polis, basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale sırasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun yere düşerek yaralandı. Sağlık görevlileri, Tosun'u sedyeyle ambulansa aldıkları sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz polislere yol açmalarını söyleyince yeniden gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle grup sokaklara dağıldı. Yaralanan Remziye Tosun ambulansla hastaneye götürüldü.