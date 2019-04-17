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HDP'lilerin eylemine polis müdahalesi; milletvekili yaralandı

Diyarbakır'da HDP'liler tarafından kayyım atamalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen oturma eylemine, polis gruba müdahale etti. Müdahale sonucunda HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun yere düşerek yaralandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba, 13:39

[Haber görseli]HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca kayyım atamalarını protesto için bugün Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda oturma eylemi düzenlendi.

Oturma eylemi sırasında basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba polis, basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale sırasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun yere düşerek yaralandı. Sağlık görevlileri, Tosun'u sedyeyle ambulansa aldıkları sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz polislere yol açmalarını söyleyince yeniden gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle grup sokaklara dağıldı. Yaralanan Remziye Tosun ambulansla hastaneye götürüldü.

Cumhuriyet İMECESİ

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