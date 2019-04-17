Ayşe öğretmen tutuklandı

Öğretmen Ayşe Çelik, erteleme süresinin dolmasının ardından kendisi Diyarbakır Adliyesi’ne gitti. Çelik, adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü. 1.5 yaşındaki kızı Deran’ı annesine emanet eden Ayşe öğretmen cezaevine girmeden önce Cumhuriyet’e konuştu.

Kendisini çok kötü hissettiğini belirten Ayşe öğretmen, “Bebeğim rahatsız... Cezaevi koşulları onun için uygun değil. Tüm bunları düşününce kızımı anneme bırakma kararı verdim. Duygularımın tarifi imkânsız. Çok üzgünüm” dedi. Yargıya olan inancını kaybetmediğini aktaran Ayşe öğretmen, “Yaşadığım bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılacağına inanıyorum. Bir anne ile bebeğinin ayrılmasına izin vermeyeceklerini düşünüyorum” diye konuştu. Ayşe öğretmen ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuş, ancak yüksek mahkeme Ayşe öğretmenin dosyasını gündemine almamıştı.