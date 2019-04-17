İBB, otobüsçüleri mağdur etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) dahil birçok yeri başvuran işletmeciler “İBB’nin kasası boşaltıldı. Şimdi bizim ödemelerimiz yapılmıyor. Bizler çocuğumuzun okul taksidini ödeyemez hale geldik” dedi. İBB de ödemelerin nakit durumuna göre yapıldığını ifade etti.

İBB Meclisi’nde 2018 yılının eylül ayında ulaşım maliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle sübvansiyon kararı oy birliğiyle alınmıştı. İBB’den yapılan açıklamada “özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ otobüslerinin her bir geçiş başı 55 ile 70 kuruş” destekleneceği belirtilmişti. Bu karara göre İBB, özel halk otobüsü işletmecilerine, her kullanım için 55 ile 70 kuruş arasında ek ödeme yapacaktı. 1 Ekim’de başlayan uygulama 30 Haziran 2019’a kadar geçerli olacaktı.

İBB’nin bu kararı sadece 3 ay uyguladığını belirten işletmeciler, 107 gündür ödemelerin yapılmadığına dikkat çekti. Gazetemize konuşan işletmeciler “Yaklaşık 430 işletmeci mağdur. Çocuklarımızın okul taksidini ödeyemez hale geldi. İcralık duruma düştük” dedi.