Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak isterken canından oldu

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Acıpayam Belediyesi'ne ait kilit parke ve beton üretim tesislerinde bekçi olarak çalışan İbrahim Sökel'in evinde beslediği muhabbet kuşu kaçtı. Kuş, karşıdaki 2 katlı binanın çatısına kondu. Kuşu yakalamak için çatıya çıkan İbrahim Sökel, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Sökel, çevre sakinlerince çağırılan ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İbrahim Sökey, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.