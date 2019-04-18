Tereyağı hırsızlığına tutuklama

Olay, 22 Mart'ta merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Ali Çelik'e ait markette meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi markete giren Havvanur B., reyondan aldığı 3 paket tereyağını çantasına koyup hızla marketten uzaklaştı. İş yeri sahibi, genç kızın hareketlerinden şüphelenip güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Havvanur B.'nin tereyağlarını çaldığını gördü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, daha önce hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunan Havvanur B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda tereyağlarını kendisinin çaldığını itiraf eden Havvanur B., "Paraya ihtiyacım olduğundan tereyağlarını çaldım. Tereyağlarını çantama koyup marketten ayrıldıktan sonra tanımadığım Suriyeli bir kişiye sattım. Parasını da harcadım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Havvanur B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.