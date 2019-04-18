70 milyon liralık büyük ikramiye için sayaç başlatıldı

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde, 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, hala ortaya çıkmadı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ikramiyenin zaman aşımına uğrayacağı tarihin gösterilmesi için internet sitesinde 'sayaç' uygulaması başlatıldı.

ALMAZSA HAZİNE'YE DEVREDİLECEK

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin, '7615536' numaralı tam bilete isabet ettiği hatırlatıldı. Bilet sahibinin ikramiyesini almak üzere henüz İdare'ye başvuruda bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Milli Piyango biletinin zamanaşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zamanaşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, İdare hesaplarına gelir kaydedilerek Hazineye devredilir" denildi.

257 GÜNÜ KALDI

Açıklamanın altında ise biletin zaman aşımına ne zaman uğrayacağının gösterildiği sayaç uygulaması başlatıldı. Sayaca göre, bugün itibarıyla 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, 257 gün sonra zaman aşımına uğrayacak.

Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alan sayaç: