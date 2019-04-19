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İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İSTANBUL'da organ ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.
DHA
Yayınlanma tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma, 09:55

[Haber görseli]Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin Bakırköy, Esenyurt ve Tuzla'daki 4 özel

hastanede, sahte belge düzenleyerek organ nakli yaptırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

9 Nisan'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 2 kaşe ve çok sayıda pasaport ile diploma fotokopisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet İMECESİ

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