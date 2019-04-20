O paylaşımlarla ilgili İSPARK'tan açıklama

Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından, İSPARK çalışanı Bekir Aslıtürk'ün yaptığı paylaşım gündem oldu.

Belediyenin şirketlerinden olan İSPARK’ta çalışan Aslıtürk, kabin içinde elindeki para desteleriyle poz vererek, "Bu paralarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var, vermem bu paraları CHP PKK İP FETÖ'ye" yazdı.

DİKKAT ÇEKEN MALVARLIĞI PAYLAŞIMLARI

Aslıtürk, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı. Ancak, hesabını inceleyenlerin dikkatini Aslıtürk'ün malvarlığı dikkat çekti. Varlıklarını sosyal medya hesabından sergileyen Aslıtürk'ün paylaşımları şöyle:



İSPARK’TAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aslıtürk'ün paylaşımının sosyal medyada yayılmasının ardından İSPARK’tan açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu fotoğraftaki paraların günlük hasılata ait olduğu belirtilirken, “Personelin elinde bulunan paralar, mali fişler ile birlikte resmi evrak ve dokümanlarla belgelendirilmiş ve sisteme kayıtlı gelirlerdir” denildi. Açıklamada, söz konusu İSPARK çalışanı ile ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi.