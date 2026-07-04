Çankaya Belediyesi'nden tutuklama tepkisi: Uyuşturucu testi negatif, aramada kanıt yok... Eski müdür bir cümlelik tanık ifadesiyle tutuklandı

Ankara Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal, uyuşturucu testlerinin negatif çıkmasına ve yapılan aramalarda hiçbir suç unsuru bulunmamasına karşın, yalnızca bir gizli tanığın soyut beyanlarına dayanılarak tutuklandı.

TESTLER NEGATİF, EVDE SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

2 Temmuz 2026 akşam saatlerinde gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sadık Can Köksal hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Köksal'a, bazı mecralarda yer alan spekülasyonların aksine, yasa dışı madde kullanımı haricinde hiçbir suçlama veya soru yöneltilmedi. Sürecin en dikkat çekici ve tepki toplayan kısmı ise toplanan somut delillerin göz ardı edilmesi oldu. Gözaltı işleminin ardından Köksal'a hem Ankara’da hem de İstanbul’da iki ayrı uyuşturucu testi yapıldı. Her iki testin sonucu da negatif çıktı. Evinde yapılan arama sonucunda da yasa dışı maddeye veya herhangi bir suç unsuruna dair en ufak bir bulguya rastlanmadı.

TEK "DELİL" SOYUT İDDİA: "UYUŞTURUCU KULLANIRDI"

Hayatının hiçbir döneminde yasa dışı madde kullanmadığını belirten Köksal'ın bu beyanı, tıbbi raporlar ve emniyetin yaptığı aramalarla kesin olarak doğrulanmışken, mahkemeden çıkan tutuklama kararı şaşkınlık yarattı. Uyuşturucu kullanmadığı anlaşılan Köksal’a bu kez de “uyuşturucu kullanmayı kolaylaştırma” suçu yöneltildi. Yaşlı babası ve eşiyle birlikte lojmanda yaşadığı ve fiziksel olarak da böyle bir ihtimali bulunmayan Köksal’ın sevk yazısında suç yeri olarak “Şişli” yazması ise ayrı bir şaşkınlığa neden oldu. Tutuklamaya gerekçe olarak sunulan tek unsurun, kimliği belirsiz bir gizli tanığın sadece “Sadık Can Köksal uyuşturucu kullanırdı” şeklindeki soyut, tutarsız ve hiçbir maddi kanıta dayanmayan iddiası olduğu öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: "HAKLILIK ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK"

Köksal'ın durumu hakkında çalıştığı Çankaya Belediyesinden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hayatının hiçbir döneminde yasa dışı madde kullanmadığını beyan eden ve yapılan test sonuçları ile toplanan deliller de bu beyanını doğrular nitelikte olan çalışma arkadaşımız, aksi yönde soyut ve mesnetsiz bir gizli tanık beyanı dışında hiçbir delil bulunmamasına rağmen tutuklanmıştır. Gerçeğin ve haklının er ya da geç ortaya çıkacağına olan inancımızla yaşanan süreci kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." ANKARA/Cumhuriyet