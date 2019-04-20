Maltepe buluşmasına İETT otobüsleri tahsis edilmedi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, ziyaret sırasında yarın Maltepe'de düzenlenecek olan 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' hakkında bilgi de verdi.

"CESARET VERDİ BANA"



Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar'ı makamında kabul eden İmamoğlu, “Her akşam aradı beni başkanım. Adana usulüyle cesaret verdi bana. Detayını anlatamayacağım ama, cesaret verdi bana" dedi. Zeydan Karalar ise, “Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Türkiye'ye. Çok heyecanlandık tabi izlerken ama bizim İstanbul'u senin aldığından en ufak bir kuşkumuz olmadı ilk günden itibaren. Hani bir gelmiştim. Minibüste bir şey yapmıştık ya. O zaman senin duruşun 'İstanbul benim' duruşuydu zaten" diye konuştu.



Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar'ın kendisine çok katkı sunduğunu belirterek, “Adana belediye başkanımız gerçekten hem siyasetin tarlasını hem belediye başkanlığını çok iyi temsil eden, iyi yapan arkadaşlarımızdan birisi. Adana'da bambaşka bir süreci başaracağını çok iyi biliyoruz. Tabi Adana'da kendi pozisyonunu iyi bildiği için yüreğinin ve zihninin yarısını bize ayırarak kampanya yönetti. Bize çok katkı sundu. Arada telefon açtı, moral verdi. Türkiye'nin birinci sıra plakasına sahip Adana'ya, gerçekten birinci sıra belediye başkanı seçildi. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE SEÇİLEN TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA YÜREKTEN BAŞARILAR"



Ekrem İmamoğlu, “Muhtemelen önümüzdeki hafta genel başkanımız önderliğinde bir araya geleceğiz, burada çok başka bir dönemi başlatmak niyetindeyiz. Başka bir dönemden kastım şu, çok iyi belediyecilik örneklerimiz var. Bunu biliyoruz. Ama burada birbirine katkı sunan, fayda veren ve bunu sadece kendi içinde de bırakmayan aynı zamanda başka istekli belediyelere de bunu aktarabilen başka siyasi partilere mensup belediyelere de aktarabilen, bu işe bir Türkiye meselesi, yerel yönetimlerde başarı, demokrasi ve huzur olursa, Türkiye'de aynı şeyler daha yüksek derecede hissedilir. Bu bilinçle çok büyük bir çalışma azmiyle sürece hazırlanacağız. İş birliği yapacağız. Senkronize bir çalışma yönetimi ortaya koyacağız. Bu noktada güvence olan 11 büyükşehir belediye başkanımız var. Birisi de çok tecrübeli arkadaşımız Zeydan Karalar başkanımız. Hepimizin yolu açık olsun. Allah utandırmasın. İnşallah başarılarımızın milletimize yansıyacağını bildiğimiz için, Türkiye'de seçilen tüm belediye başkanlarına yürekten başarılar diliyorum. Her birisi çok çok başarılı olsunlar ve ülkemizin kazanımına, kalkınmasına katkı sunsunlar. Temennimiz budur. Yolumuz açık olsun" dedi.



“SÖYLEDİKLERİMİZİN TAMAMINI YAPACAĞIZ"



Zeydan Karalar ise, belediye başkanları olarak söylediklerinin tamamını gerçekleştireceklerini belirterek, “Bir temenniden, bir niyetten öte, başarılı olacağız. Belediyelerin durumlarını biliyoruz. Büyük zorlukların, işimizin olağanüstü zor olduğunu da biliyoruz. İmkansıza yakın imkanların bizim önümüzde olmadığını da biliyoruz. Başaracağız. Türkiye'de iyi işler yapacağını vadeden CHP, bir türlü iktidar olamıyordu. Yapıp, yapmayacağı konusunda vatandaşların tereddütleri vardı. Biz, belediye başkanları olarak söylediklerimizin tamamını yapacağız. Yapılabilirliğini vatandaşa göstereceğiz. İnşallah bu dönem çok daha bir başka dönem olacak" diye konuştu.

“İETT OTOBÜSLERİMİZİ TAHSİS ETMEDİK"



Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar'ı yarın Maltepe'de düzenlenecek olan 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması'na davet ederek, "İstanbul'da yarın çoluk çocuk buluşacağız. Bebeklerimizi bile davet ettik. Annelerine dedik ki, 'Bebeklerinizi alın gelin. Orada hep beraber konuşalım, önümüzdeki 5 yılı nasıl renklendireceğimizi anlatalım.' Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim. Buyursunlar gelsinler. Orada hep beraber 5 yılın güzel geçmesi için iyi dileklerimizi, pozitif enerjimizi, dualarımızı birleştirelim" şeklinde konuştu. Daha sonra İmamoğlu, Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar ile Alper Taşdelen ve eşi Kezban Taşdelen ile birlikte fotoğraf çektirdi. Ziyaret basına kapalı olarak devam etti.