Balkondan düşen Nisa Nur yaşamını yitirdi

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde oturan Mehmet Özer, Perşembe günü sigara içmek için 3'üncü kattaki evlerinin balkona çıktı. Peşinden gelen kızı 2 yaşındaki Nisa Nur, bir andan balkondan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kızı, ilk müdahalesi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Nisa Nur’un cenazesi dün Emek Mahallesi'ndeki Dilek Camii'nde kılınan namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.