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Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırıya skandal yorum: Müessif protesto

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir asker cenazesinde saldırıya uğradı. Saldırının ardından Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "müessif protesto eylemi' ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar, 14:57

[Haber görseli]CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir şehit cenazesinde tekme ve yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırganların Kılıçdaroğlu'nun güvenlik amacıyla götürüldüğü eve de taşlı saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

Provokatif saldırnın ardından Ankara Valiliği'nden skandal bir açıklama geldi. Valilik saldırıyı protesto eylemi olarak niterledi.

İşte o skandal açıklama:

Ankara Valiliği ise sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin bir açıklama yaptı. Saldırıdan ‘eylem’ diye söz edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır.”

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kemal Kılıçdaroğlu, Vasip Şahin

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