Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırıya skandal yorum: Müessif protesto

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir şehit cenazesinde tekme ve yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırganların Kılıçdaroğlu'nun güvenlik amacıyla götürüldüğü eve de taşlı saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

Provokatif saldırnın ardından Ankara Valiliği'nden skandal bir açıklama geldi. Valilik saldırıyı protesto eylemi olarak niterledi.

İşte o skandal açıklama:

Ankara Valiliği ise sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin bir açıklama yaptı. Saldırıdan ‘eylem’ diye söz edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır.”

Ankara Valisi

Vasip Şahin

, NTV canlı yayınında "Maalesef cenaze töreni geleneğimize uygun olmayan olaylar yaşandı. Vatandaşlarımıza sağduyulu ve daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili tüm güvenlik önlemleri alındı. Hatta takviye gönderildi. Herhangi bir güvenlik sorunu bu saat itibariyle yok. Bu konuyla ilgili sorumlular hakkında, provokasyonda bulunan kişiler hakkında soruşturma işlemi başlatılacak. Kılıçdaroğlu ile görüşmedim ama irtibat halindeler. Olayın kendisi üzücü verici bir olay. Vatandaşlarımıza bizim cenaze geleneğimize dikkat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Şahin, Kılıçdaroğlu'nun çevredeki bir vatandaşın evinde olduğunu belirtti.