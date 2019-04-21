‘Saldırı dışarıdan organize edildi’

CHP’nin Çubuk İlçe yöneticisi, yerel seçimlerde CHP’den adaylığında İyi Parti lehine çekilen, saldırı sırasında Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında bulunan Can Kaderoğlu saldırıyı Cumhuriyet’e değerlendirdi: Dün CHP ilçe yönetimi olarak, şehit ailesinin evini ziyaret ettik. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Hiçbir sorun yaşanmadı. Bugünkü saldırıda da köyden ve bölgeden kimse dahil olmadı. Biraz önce köy muhtarı ile de görüştüm. Kendisi de olayları dışarıdan gelen bir ekibin organize ettiğini söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cenazeye geldiğinde ufak tefek kimi tepkiler oldu ancak Kemal Bey geldikten sonra grup tepkilerini artırdı. Saldırı uzun sürdü. Fiziki saldırının yanı sıra taş, sopa atıldı, ellerine ne geldiyse attılar. Saldırıyı çeşitli yerlere yerleştirilmiş kişiler başlattı ve organize etti. Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık 10 kişilik görevli korumalar, 20'den fazla partili grup ve çok az sayıda güvenlik görevlisi korumaya çalıştı. Ciddi bir güvenlik önlemi yoktu. Oradaki görevlilere grubun biber gazı kullanılarak dağıtılmasını söyledik ancak cenazeye biber gazı sıkamayız dendi. Saldırı sırasında cenaze işlemleri yapılmıyordu ve bir saldırı vardı. Bu yönde bir adım atılmadı. Kemal Bey'in arabasına ve saldırıdan sonra girdiğimiz eve saldırılar devam etti. Şimdi evin çevresined tedbir alındı ve etraftakiler dağıtılmaya çalışılıyor.