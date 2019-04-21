Gebze'de yine polis müdahalesi: Gözaltına alındılar

Açlık grevlerine destek vermek için Gebze Cezaevi’nin önünde nöbet tutmak isteyen ailelere polis yine müdahale etti.
Ekiplerce 11’i kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında götürüldükleri Gebze Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan aileler daha sonra Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
HDP Milletvekili Nuran İmir'in müdahale sırasında fenalık geçirdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz gün, cezaevinde açlık grevinde olan tutukluların aileleri, Kocaeli Gebze Cezaevi önünde oturma eylemi yapmak istemiş, polis anneleri coplarla itmiş, hakaret etmişti. Kocaeli Valiliği, müdahaleyi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.