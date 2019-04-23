Cumartesi Anneleri'nden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde protesto hakkı anayasal koruma altındadır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a Cumartesi Anneleri’nden tepki geldi.

İşte Cumartesi Anneleri'nin açıklaması:

Fahrettin Altun cevap ver: ülkemizde protesto hakkı anayasal koruma altındaysa evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin bu hakları 35 haftadır polis zoruyla neden engelleniyor?

Anayasal güvence altında olan haklarını kullanmak isteyenlere hukuk dışı şiddet uygulayanların, basın açıklaması yapmak isteyen milletvekili Remziye Tosun’un omurgasını kıranların linç yapanlara seyirci kalmaları kabul edilemez bir çifte standarttır.

Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, organize suç şebekeleri tarafından lince maruz kalmıştır. Vatandaşlık ahlakımızı derinden sarsan bu barbarlık hepimiz için bir utanç kaynağıdır, lanetliyoruz.