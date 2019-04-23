Burhan Kuzu Alman vatandaşı olmak isteyen çocuk için muhalefeti suçladı

NTV canlı yayınına katılan bir öğrenci, kendisine sorulan “Akademik olarak hayalin nedir?” sorusunu "Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum" ifadeleriyle yanıtlamıştı.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan ve tartışmalara konu olan bu görüntülerle ilgili olarak Eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu da açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kuzu, çocuğun Almanya vatandaşı olmak istemesinin sebebinin 'yıkıcı muhalefet' olduğunu öne süren Kuzu, "Türkiye'yi terk edip, Almanya'da okumak ve sonrasında Alman vatandaşı olmak isteyen o yavrumuza bugüne kadar Türkiye'yi öcü gibi gösteren, Türkiye'yi sürekli Avrupa'ya şikayet eden yıkıcı muhalefetimizdir. Çocuklarımızın umutlarınızı tükettiniz Kemal bey. Çok yazık" ifadelerini kullandı.