Bakan Berat Albayrak: Konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz

Bakan Albayrak, ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak attığı tweette şunları söyledi:
Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı.
DOLAR REKOR KIRDI
Albayrak'ın açıklamasını yaptığı saatlerde ise dolar 5.87'ye kadar çıkarak 2019 yılı içerisindeki rekor seviyesine ulaştı.