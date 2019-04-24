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Bakan Berat Albayrak: Konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin etkisinin sürdüğünü ve bankaların aldığı sorumlulukla birlikte konkordatoların gündemden çıktığını iddia etti. Albayrak'ın açıklamasını yaptığı saatlerde ise dolar 5.87'ye kadar çıkarak 2019 yılı içerisindeki rekor seviyesine ulaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba, 11:28

[Haber görseli]Bakan Albayrak, ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak attığı tweette şunları söyledi:

Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı.

DOLAR REKOR KIRDI

Albayrak'ın açıklamasını yaptığı saatlerde ise dolar 5.87'ye kadar çıkarak 2019 yılı içerisindeki rekor seviyesine ulaştı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Berat Albayrak

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