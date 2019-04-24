Bakan Berat Albayrak: Konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz

Bakan Albayrak, ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak attığı tweette şunları söyledi:

Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı.

DOLAR REKOR KIRDI

Albayrak'ın açıklamasını yaptığı saatlerde ise dolar 5.87'ye kadar çıkarak 2019 yılı içerisindeki rekor seviyesine ulaştı.