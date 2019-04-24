'Komünist Başkan' Maçoğlu: Sosyalizmin yolunu açmak istiyoruz

Tunceli’nin çiçeği burnunda belediye başkanı Fatih Maçoğlu, Reuters haber ajansına konuştu. Maçoğlu, “Biz seçimden önce insanlara gittiğimizde iki sorun gördük. Bunlardan birincisi onlar duvar istemiyordu, bürokrasi, insanlar ve belediye arasında duvar istemiyordu. İkinci sorun ise işsizlikti” dedi.

Maçoğlu, “Elbette amacımız komünizmi inşa etmek değil. Biz kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek istiyoruz” dedi. Reuters’ın haberinde Maçoğlu’nun Ovacık belediye başkanıyken yaptıkları hatırlatıldı.

Maçoğlu’nun bölgede yüzde 35’lere çıkan işsizlik oranını da turizmi canlandırarak, kooperatifleri yaygınlaştırarak ve çevreci konutlar yaparak gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.