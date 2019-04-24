Meclis'ten Mansur Yavaş’a ambargo

TBMM lokantasına alınan ekmeklerin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek’ten alınmasına son verildiği belirtildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM lokantasındaki değişimin, Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmesiyle ilişkili olduğunu savundu. Erozan, “TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin "Halk Ekmeği” iken Mansur Yavaş’ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var." dedi.

Önceki ve yeni ekmeklerin fotoğrafını da paylaşan Erozan, "Birinci fotoğrafta son durum, ikinci fotoğrafta ise eski durum var. Hayrola." ifadelerini kullandı.