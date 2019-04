Eskişehirli kadınlar: Artık canımıza tak etti

Adalar Caddesinde bir araya gelen kadınlar, cezasız bırakılan her suçun istismarı meşru kıldığına ve suçluları cesaretlendirdiğine dikkat çekerek, cinsel istismar faillerinin derhal yakalanarak tutuklanmasını istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’u görevini layıkıyla yapmaya davet eden Eskişehirli Kadınlar, “Gerçek adalet sağlanana ve sanıklar gereken cezayı alana kadar bu davaların da, erkek yargının da, erkek egemen sistemin de peşinde olacağız” dedi.

BAŞKA ÇOCUKLARIN DA CANI YANMADAN CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMALI



Kadınlar adına basın metnini Emel Bilgin okudu. Hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanından çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz haberleriyle karşılaştıklarını söyleyen Bilgin, yaşanan olaylar ne kadar acıysa, bu olayların faillerinin bir bölümünün neredeyse ceza almadan yeniden topluma karışmasının o derece sarsıcı olduğunu kaydetti. İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının toplumun her kesiminde büyük bir üzüntü ve kaygı yarattığını dile getiren Bilgin, “Artık canımıza tak etti… Türkiye’de kadınların yüzde 26’sı 18 yaşından önce evlendiriliyor, yüzde 10’u ilk çocuğunu 18 yaşından önce kucağına alıyor. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi. Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son 10 yılda çocuk istismar davaları ise yüzde 700 arttı… Tüm bu rakamlar Türkiye’de çocuk istismarının giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Çocuk istismarını önlemek için adım atması gereken yetkililerin bu artış karşısında hiçbir somut önlem almadıklarını görüyoruz” dedi. Bir an önce, başka çocukların da canı yanmadan caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Bilgin, çocuğu korumanın devletin birinci görevidir olduğunu belirtti. “Çocuğun her türlü istismarına karşı hemen acil bir eylem planının hazırlanması gerekiyor. Çocuğa yönelik istismarı önlemek hem hukuki hem de insani bir görevdir. Hukuk bu sorunun sadece bir boyutudur ve ne yazık ki bu durum kamuoyunda tek boyutuyla tartışılıyor” diyen Bilgin, Hukukun oluşan ihlalin ortadan kaldırılması, telafi edilmesi ve bir yönüyle bu ihlallerin önüne geçilmesini sağlayacak bir araç olduğuna dikkat çekti.

CEZASIZ BIRAKILAN HER SUÇ, İSTİSMARI MEŞRU KILMAKTA, SUÇLULARI CESARETLENDİRMEKTE

Asıl önemli olanın, cinsel istismar suçlarının işlenmeyeceği, bu ihlallerin oluşmayacağı koşulları, toplumsal sistemi inşa etmek olduğuna dikkat çeken Bilgin, “Toplumun her kesiminde farkındalık yaratacak eğitsel, dönüştürücü programları sistematik ve yaygın hale getirmek; çok ciddi politikalar oluşturmak ve uygulamak; vakaları bilimsel veri analizleri temelinde izlemek ve çözümler sunmak gerekmektedir. Bunun için şimdi içinde bulunduğumuz siyasal, ekonomik, sosyokültürel koşulları dönüştürmek; eğitim sistemini yeniden, çağdaş insani değer anlayışı temelinde yapılandırmak gerekiyor. Çocuklarımıza yönelen cinsel, fiziksel ve duygusal şiddetin her türlüsünü kınıyor ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’u görevini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu. İktidarın yok sayarak, konunun üzeri kapatılarak ya da meseleyi hadıma indirgeyerek taciz konusunun önüne geçemeyeceğinin altını çizen Bilgin, “Hepimiz biliyoruz ki bu konuda herkes sorumlu, ancak iktidarın sorumluluğu çok daha fazla. Caydırıcı yasaların bir an evvel çıkmasını ve önlemlerin alınmasını istiyoruz. Cezasız bırakılan her suç, istismarı meşru kılmakta, suçluları cesaretlendirmektedir. Cinsel istismar failleri derhal yakalanarak tutuklanmalıdır. Gerçek adalet sağlanana ve sanıklar gereken cezayı alana kadar bu davaların da, erkek yargının da, erkek egemen sistemin de peşinde olacağız” dedi.