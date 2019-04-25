483 çocuk istismar suçu mağduru

Raporlarda; uyuşturucu ile ilgili suçları işlediği ileri sürülen çocukların bir kısmının 15 yaşın altında olduğu tespiti yapıldı. Sadece yılın ilk üç ayında ve soruşturma aşaması ile sınırlı olmak üzere; cinsel istismar suçu mağduru olarak 83’ü 12 yaşın altında toplamda 483 çocuk; aile içi şiddet ve akran zorbalığı suçları da dahil olmak üzere 65’i 12 yaşın altında 568 çocuk yaralama suçu mağduru olarak ceza adalet sisteminin içerisine girmek zorunda kaldığı bilgilerine yer verildi.



- Cinsel istismarda suça sürüklenen çocuk sayısı geçen yıl 122’yi buldu. 2019 ilk üç ayında 154’e yükseldi. Bu çocuklardan 72’sinin15 yaş altı olması dikkat çekti.



- Cinsel istismar dolayısıyla mağdur çocuk sayısı ise 689’u buldu. Bu çocukların 129’unun 12 yaş altında olması durumun vahametini gözler önüne serdi. Yaralamadan mağdur olan 968 çocuğun 168’ini 12 yaşın altındaki çocuklar oluşturdu.



Devletin görevi...



Baro tarafından “Çocukların suçtan korunması, suça sürüklenmekten korunması, ayrımcılığa uğramaksızın her türlü temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, cinsel şiddet ve sömürüden, her türlü ihmal ve istismardan korunması öncelikle devletlerin yükümlülüğü altındadır” ifadeleriyle devletin çocukları suçtan korumadaki görevleri anımsatıldı.