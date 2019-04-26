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Darp edilen avukatın gözaltı görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde, Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğünü nedeniyle Çırağan Sarayı önündeki yolun neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu, korumalar tarafından darp edilmişti. Sürenoğlu'nun gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 10:32

[Haber görseli]Yolun neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu, korumalar tarafından darp edilmiş, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasına ilişkin zorla tutanak imzalatılan avukat, bir gece gözaltında kaldıktan sonra sulh ceza hâkimi tarafından ev hapsine alınmıştı. Avukatın o gece gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.[Haber görseli]

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan avukat Eren Can, "Çırağandaki düğünde darp edilen avukatla ilgili savcılık, meslektaşımızın hakaretler ederek polislere doğru yürüdüğünü iddia etmişti. Görüntüleri izlediğinizde meslektaşımızın söylediği tek şeyin "bir düğün için mi" olduğunu görüyorsunuz." dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

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