Müftünün yaptıkları ağızları açık bıraktı

Diyanet İşleri Başkanlığında, Dallas dizisine taş çıkartacak bir olay yaşandı. Hatay eski İl Müftüsü memuriyet görevinden çıkarılırken, hakkındaki iddialar ve suçlamalar hayret uyandırdı.

EŞİNİ ARKADAŞIYLA TANIŞTIRIP ONDAN ÇOCUK YAPTIRDI

Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilen ihbar mektupları ve Başkanlık Teftiş Kurulunun incelemelerine göre çocuğu olmayan müftü, karısını bir arkadaşı ile tanıştırıp cinsel ilişkiye girmelerini sağladı. Müftü arkadaşı sayesinde 2 çocuk sahibi oldu ve bu çocukları sahiplendi.

HAC’DA BAŞKA BİR KADINLA TANIŞINCA BOŞANMAK İSTEDİ

Ancak bir süre sonra Hac kafilesi başkanı olarak gittiği Mekke'de bir kadınla tanışıp ilişki yaşadı. Bu kadınla evleneceğini ve nişanlandıklarını açıklayıp, karısından boşanmak için başvurdu. Müftü mahkemede, 2 çocuğun kendisinden olmadığını açıklayıp, “Nesebin reddi” davası da açtı. Eşinin bir başka erkekle ilişkisi olduğunu ancak bu kişi ile eşini kendisinin tanıştırmadığını ve ilişkiyi sonradan öğrenip, rıza da göstermediğini savundu. Hakkında düzenlenen Diyanet'in soruşturma raporunun da, somut delillere dayanmadığını, eski eşinin tutarsız iddialarından oluştuğunu öne sürdü.

SORUŞTURMA SÜRERKEN 3. KADIN ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; Diyanet raporundaki iddialara göre Müftü, hem evli hem nişanlıyken, bir Kuran kursu öğrencisi ile de birlikte oldu ve üçüncü bir ilişkiye daha girdi. Bu arada ilk eşinden boşandı ve nişanlı olduğunu söylediği kadınla değil bir başka kadınla 2. evliliğini yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı “Din görevlisine yakışmayan, yüz kızartıcı tutum ve davranış” nedeniyle müftü hakkında soruşturma açıp, memuriyet görevine son verdi.

‘ÖZEL HAYATA MÜDAHALE’

Müftü ise, ‘'Özel hayata müdahale'' diyerek göreve dönmek için dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti, Danıştay da kararı onadı. Müftü bu kez de Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM de müftünün talebini kabul etmedi.