Kanal D'de deprem! Buket Aydın'ın görevine son verildi

Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın, bu akşam ekrana çıkarılmayacağı belirtildi. Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.

Tepki çeken kahkahalar

Buket Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.

İmamoğlu'na, İBB Başkanı dememişti

Buket Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti. (Kaynk: Medya Faresi)