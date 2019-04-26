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Mansur Yavaş, belediyenin tabelasına "T.C." ibaresini geri getirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce belediye tabelasından çıkarılan "T.C." ibaresi yeniden tabelaya eklendi. Binanın girişindeki "Büyükşehir Belediyesi" yazısı indirildi, yerine "T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi" tabelası asıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 19:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi koltuğuna Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın oturmasının ardından belediyenin tabelasından çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti kısaltması olan "T.C." ibaresi yeniden konuldu.

Belediyenin hem girişinde hem de binanın içerisinde yer alan tabelalardan "T.C." ibaresi daha önce kaldırılmıştı.

BÜYÜKŞEHİR YAZISININ BAŞINA ANKARA DA EKLENDİ

Mansur Yavaş ise "T.C." ibaresini yeniden belediyeye getirdi. Binanın girişindeki "Büyükşehir Belediyesi" yazısı indirildi, yerine "T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi" yazısı asıldı.

Cumhuriyet İMECESİ

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