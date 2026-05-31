Anıtkabir'de Özgür Özel'e 'çelenk' engeli: Mozoleye sokulmadı, personel 'yazıya' müdahale etti

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Güvenpark’ta düzenlenen geniş katılımlı bayramlaşma programının ardından on binlerce yurttaşla birlikte Anıtkabir’e yürüdü.

Özel’in Anıtkabir ziyaretinde izdiham yaşandı. Özel yurttaşlarla birlikte İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Özel ve beraberindeki binler, Aslanlı Yol’dan geçerek Anıtkabir Avlusu’na ulaştı. Özel ve Yavaş ellerinde kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” yazan çelengi mozoleye kadar taşıdı. Anıtkabir Komutanlığı, önceden planlı bir tören olmaması nedeniyle çelengin mozoleye sokulmasına izin vermedi, demir kapıları kapattı.

Bunun üzerine Özel, çelengin üzerindeki şerit yazıyı sökerek eline aldı ve mozoleye bu şekilde girdi. Anıtkabir Komutanlığı, mozaleye çok sınırlı sayıda insan aldı ve demir kapıları tekrar kapadı. Özel, elinde “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” yazan kağıdı, mozolede duran Anıtkabir Komutanlığı’na ait çelengin üzerine yerleştirdi. Ardından beraberindekilerle birlikte saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından Anıtkabir Komutanlığı personeli, kağıdı almak için hamle yaptı, Özel kağıdı polisin elinde alarak korumalarına teslim etti ve mozoleden ayrıldı. “Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir” sözlerinin yer aldığı basamaklarda bir süre bekleyen Özel’e binlerce kişi eşlik etti.

Özel, Anıtkabir’e girmekte olan on binlerce vatandaşla merdivenlerde fotoğraf çektirdi. Ardından kalabalık İstiklal Marşı’nı, Andımızı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.