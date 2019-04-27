Alacaklılar belediye kapısına dayandı

Önceki gün belediyeye ait şirkete giden bazı alacaklılar, paraları ödenmediği için eşyaları haczetmek istedi. Ancak şirket avukatlarının iknaları sonrası icra işleminden vazgeçildi. Belediye Avukatı Erman Necati Tekcan "Kime ne kadar borcumuz var, kimden ne kadar alacağımız var? Tüm ekibimiz bunlarla ilgileniyor." dedi.

Sözcü'de yer alan haber şöyle: Koltuğa oturduğu ilk gün icra tebligatıyla karşılaşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, önceki gün yeni bir şokla daha karşılaştı. Atakum Belediyesi İmar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden alacakları olan vatandaşlar, haciz işlemlerine başladı.

Alacaklılar, paraları ödenmediği için belediyeye ait şirkete giderek demirbaşları haczetmek istedi. Şirket avukatıyla görüşen alacaklılar, borcun ödenmesi için görüşmeler yapma konusunda anlaşınca hacizden şimdilik vazgeçildi.

ŞİRKETİN 40 MİLYON BORCU VAR

Atakum Belediyesi İmar İnşaat Sanayi Ticari Limited Şirketi’nin borçları hakkında bilgi veren avukat Erman Necati Tekcan, “Yaklaşık 20 milyon liraya yakın kamuya borcumuz ve bir o kadar da üçüncü kişilere borcumuz bulunmakta. Bunların bir kısmı ticari alacaklar bir kısmı da kamu alacağı. Bunların bir kısmı ticari alacaklar bir kısmı da kamu alacağı. Bunlarla alakalı usulsüzlükleri tespit edip gerekli yasal yollara başvuruyoruz. Kime ne kadar borcumuz var, kimden ne kadar alacağımız var? Tüm ekibimiz bunlarla ilgileniyor. En kısa sürede bu mağduriyeti gidermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.