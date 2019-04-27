Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi silahla yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ateş açan şüpheliyi yakalarken, silaha el koydu. Polis evlendirme dairesi önünde güvenlik önlemi aldı.
Evlendirme dairesinin önünde silahlı kavga
İSTANBUL Sultangazi'de Evlendirme Dairesi'nin önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Yayınlanma tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi, 16:54