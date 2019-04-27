Kocaeli'de ‘üstü tozlu işçi otobüste oturtulmadı’ iddiası

Olayı Facebook’ta anlatan Batir, otobüs boş olmasına karşın ayakta seyahat ettiğini söyledi.

Batir, otobüsteki yolcuların şoföre tepki gösterdiğini söyleyerek “Tesisat işi ile uğraşıyorum. İşten çıkıp evime gitmek için otobüse bindim. Kartımı okuttuktan sonra şoför bana, ‘Üstün kirli, gazete vereyim de onun üstüne otur’ dedi. Otobüste 5 - 6 kişi vardı, şoförün bu sözünden sonra utandım, yerin dibine girdim, gazeteyi kabul etmedim. Seyahati ayakta yaptım” diye anlattı.