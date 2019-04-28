Okan Bayülgen ekranlara dönüyor!

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, tv100 kanalında yayınlanacak yeni programıyla ekranlara dönüyor. Bayülgen'in yeni programının adı ve yayın günü de belli oldu.

Okan Bayülgen, uzun bir aranın ardından tv100'de ekranlara dönecek. Bayülgen, yeni programının tanıtım filmini de sosyal medya hesabından paylaştı.

3N Medya çatısı altında yayın yapacak olan yeni haber kanalı tv100'de cumartesi geceleri yayınlanacak programın adı 'Uykusuzlar Kulübü' oldu.

Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü çok yakında tv100'de yayınlanmaya başlayacak. (Medyatava)