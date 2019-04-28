SGK 32 gayrimenkulünü sattı

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlanan 278 bin 997 kişi nedeniyle kurum toplam 32 milyon 121 bin 953 TL zarar etti. Kurum içi soruşturma sonucu ceza alan 306 kişiden kaynaklı zararın ise 15 milyon 57 bin 599 TL olduğu belirlendi.

SGK’nin, “2018 Yılı Faaliyet Raporu”na göre, prim ve prime ilişkin borçlarını ödeyemeyen milyonlarca yurttaş, borçlarını yapılandırmak için başvurdu. Bu kapsamda 8 milyon 56 bin 447 yurttaşın borcu yapılandırıldı. Yapılandırılmaya gidilen toplam prim borcu tutarının 157 milyar TL olduğu bildirildi. Bu tutarın yalnızca 37 milyar TL’si tahsil edilebildi.

Kurumun faaliyet raporunda, Türkiye’nin çalışma yaşamındaki ve sağlık sistemindeki olumsuz tabloyu gözler önüne seren itiraf niteliğinde başlıklar da sıralandı. Raporda, “Tehditler” başlığı altınsa sıralanan verilerden bazıları şunlar oldu:

• Kayıt dışı istihdam oranının yüksek olması,

• Toplumda sürekli prim affı beklentisi olması,

• Ülkedeki sağlık politikalarının SGK’nın sağlık maliyetlerini artırması,

• Bütçe kısıtlarının sosyal güvenlik alanındaki gelişmelere fırsat vermemesi

• İlaç ve tıbbi malzemede dışa bağımlılığın mali yükü artırması.