İBB 5 yıl ranta çalışmış

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasının ardından başkanlık ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde yaşananlar, İBB Meclisi’nin AKP’li başkanlar dönemindeki faaliyetlerini akla getirdi. İmamoğlu ve CHP’nin attığı her adımı engellemeye çalışan AKP’li meclis üyeleri, AKP’li başkanlar döneminde “imar”a çalıştı. İBB Meclisi’ne engelliler, uyuşturucuyla mücadele, deprem ve doğal afeti içeren tekliflerinden daha çok imar teklifleri geldi. 2014 - 2018 yılları arasında İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda 8 bin 470 imar teklifi görüşüldü. Buna karşın Engelsiz Hayat Komisyonu’nda 4 yılda sadece 55 teklif rapor tartışıldı. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nda ise sadece 70 teklif rapor görüşüldü.

İBB Meclisi’ne gelen ve komisyonlarda görüşülen teklif raporların son 4 yılı incelendiğinde önceliğin imar olduğu anlaşılıyor. Görüşülen 8 bin 470 imar teklifinden 2 bin 363 tanesinin tartışma yarattığı ve CHP’nin ret oylarına karşın meclisten geçtiği görülüyor. Buna karşın İstanbul’un öncelikli sorunlarından biri olan ulaşımı konuşan Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na baktığımızda bu sürede bin 93 rapor görüştüğü görülüyor. Engelsiz Hayat Komisyonu’nda sadece 55 rapor görüşülürken yılan hikâyesine dönen İstanbul’un deprem sorununu görüşen Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’na ise sadece 70 rapor gitmiş. AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıflara verilen bedelsiz taşınmazlara ilişkin tekliflerin de gittiği Hukuk Komisyonu’nda ise bin 11 teklif görüşülmüş. 5 yılda Eğitim Komisyonu’na ise 361 dosya gitmiş.

Tartışma yaratmıştı

İBB Meclisi’nde nisan ayı oturumlarında CHP tarafından verilen Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması teklifleri oy çokluğuyla reddedilmişti. AKP bu konuların zaten 2 komisyonda görüşüldüğünü savunmuştu. Çok konuşulan ve AKP’li meclis üyelerinin bahsettiği Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu’na 45, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na ise 156 dosya gitmiş.

‘Rant ortaya saçılacak’

Eski İBB Meclis üyesi Hüseyin Sağ gazetemize 4 yılın değerlendirmesini yaptı: “Seçim sonucunu kabullenmekte zorlanıyorlar. Nedeni basit. Öncelikle üç günlük meclis çalışmalarından anlaşılacağı üzere İstanbul halkının menfaati mi yoksa inadına muhalefet yaparak kamu yararına teklifleri geri çevirerek İstanbul halkına gidecek hizmetleri engellemek mi? Yöntemleri kamu yararına hizmetleri engellemek, dolayısıyla meclisi kitlemek. Şimdi belediye encümenin yıllardır devam eden yapısını değiştirmek istiyorlar. İktidar AKP’deyken hiç böyle bir değişiklik düşünülmüyordu. Belediye encümenindeki çoğunluğu ele geçirmek ve aleyhte kararlar almak istiyorlar. Niye İstanbul’dan vazgeçemiyorlar? Aslında şehre âşık falan değiller. İBB’nin devasa bütçesine aşıklar, yandaşlara dağıttıkları ihalelere aşıklar, katalog yandaş dernek ve vakıflara yapılan yardımlara âşıklar.

Neden korkuyorlar? Çünkü zarar eden şirketlerin hangi yandaş şirketlere ‘ihale’ vermek yöntemi ile para aktardıkları, zengin ettikleri ortaya çıkacak. Şirketlerden hangi vakıf yöneticilerine maaş ödedikleri ortaya çıkacak. İstanbul’da beton rantından hangi şirketler, holdingler faydalanmış, hangi iş insanı kimleri devreye sokmuş... Neticesinde 2004 yılından itibaren İstanbul imar rantının gerçek boyutu ortaya çıkacak. Milyarlarca liralık 15 yılın İBB rantı ortaya saçılacak, korku bu.”

İstanbullu’nun parası dinci derneklere akmış!

İBB tarafından hazırlanan STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’na göre dinci dernek ve vakıflar ile okullara İBB tarafından toplam 847 milyon 592 bin 858 lira harcandığı ortaya çıkmıştı. Rapordaki çarpıcı veriler şöyle:

-TÜRGEV’e 4 bina kiralandı, 6 milyon 137 bin 884 TL’lik tahsis yapıldı. 2014 ile 2018 yılları arasında ise 8 milyon 20 bin 808 TL’lik­ kiralama bedeli ödendi.

-Ensar Vakfı’na 7 bina kiralandı, 12 milyon 603 bin 224 TL’lik kira tahsisi yapıldı.

-TÜGVA’ya 10 bina kiralandı, 5 milyon 993 bin 775 TL harcandı.

-Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 2018 yılında 5 bina kiralandı, 3 milyon 35 bin 472 TL’lik tahsis yapıldı. 2014-2018 yılları arasında yapılan kiralama bedeli 8 milyon 380 bin 931 TL’yi buldu.

-Asitane Vakfı’na 2018’de Fatih’teki bir bina için 412 bin 920 ­TL kira tahsisi yapıldı. Son 4 yılda ise 1 milyon 302 bin 74 TL’lik kiralama bedeli ödendi.

-Daru’l-Fünun İlahiyat Vakfı’na 2018’de Fatih’teki bina için 272 bin 682 TL’lik tahsis yapıldı. 2014 ila 2018 yılları arasında ise 851 bin 666 TL ­ kiralama bedeli ödendi.

-İBB’nin 15 milyon TL’yi aşkın destek verdiği diğer vakıflar ise raporda şöyle sıralandı:

İHH-İnsani Yardım Vakfı, İsmailağa Vakfı, Gülistan Kuran Kursu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği, Fatih’in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği, İstanbul Din Görevlileri Derneği, İlim Hizmet Araştırma Vakfı, Vakt-i Kıraat Derneği, Yedi Hilal Derneği.