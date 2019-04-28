Esenyurtlular günler sonra evlerine girdi

Esenyurt'ta cuma günü akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi ve bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle binalar boşaltılmış ve incelemeler yapılmıştı. Ekiplerin zemindeki yaptıkları çalışmaların ardından, herhangi bir sorun oluşturmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine yetkililerden yapılan açıklama sonrasında Orhangazi Caddesi trafiğe açılmazken, vatandaşlar ise akşam saat 21.20 itibariyle evlerine girmeye başladı. Vatandaşlar, iki gün sonra evlerine girmenin mutluluğunu yaşadı.

SOKAKLAR KADEMELİ OLARAK TRAFİĞE AÇILACAK

Yurttaşların evlerine geçmesinde bir sakınca bulunmadığını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ''Herkese geçmiş olsun sokakları trafiğe açmayacağız. Hafriyatın geri dolgusu tamamlandıktan sonra kademeli olarak açacağız. Önce hemen dolgu alanının bir önceki şeridi açacağız, ölçümler yapılacak, sonra ikinci şerit açılacak ölçümler yapılacak. Sonra bir sorun yoksa bu sokaktaki trafiği açacağız, trafikte böyle bir şekilde açılacak” açıklamasında bulunmuştu.