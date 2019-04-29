Buket Aydın'ın kovulmasına Nihat Doğan'dan flaş yorum

Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini sıralarken kahkaha atmasıyla gündeme gelen Buket Aydın'ın ana haber sunuculuğu yaptığı Kanal D'den kovulduğu iddia edildi.

Hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından cevap vererek "İzne ayrıldım" diyen Buket Aydın'a bir yorumda Nihat Doğan'dan geldi.

NİHAT DOĞAN SESSİZ KALMADI

Geçtiğimiz aylarda iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen ve Buket Aydın tarafından sert bir dille eleştirilen Nihat Doğan, Buket Aydın'ın ekranlarda olmamasıyla ilgili bir paylaşım yaparak "Yerini bulmuşsun" dedi.

"BENİ EKMEĞİMDEN ETMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS KOVULMUŞ"

Buket Aydın'ın Kanal D'den kovulduğuna yönelik haberler sonrası Nihat Doğan "Kanal D'ye renk gelmiş" paylaşımı yapıp "Ya kırdığın kalbi Allah seviyorsa demiş Mevlana, Kırdığın yerden kırılacak, incittiğin yerden incineceksin demiş Peygamber efendimiz. Dün beni ekmeğimden etmeyle sevinen şahıs bugün kovulmuş. Kardeşlerim! Kim bizim ahımızı aldı da iflah oldu. Hep dedim davası hakk olanın Sahibi haktır Ve O Hakk! hiç bir mazlumun ahını yerde koymadı koymayacaktır. Bizi Allah için sevip dualar eden anaların, bacıların duası da Şükürler olsun ki yerini hedefini bulmuştur." dedi.

GERİLİM YAŞANMIŞTI

Türkücü Nihat Doğan ile haber spikeri Buket Aydın arasında daha önce "Nihat Doğan'ın iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu" haberi sonrası gerilim yaşanmıştı. Doğan, hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla reddetmişti.

Doğan ise canlı yayında açıklama yaparak, "Kendisinden bir ricamız var. Bu üzücü iddialar hakkında daha doğru açıklamalar yapması kendisi için daha iyi olacaktır. Bu arada bir detay daha... Bu olayın çok daha fazlasını biliyoruz. Ancak aile ve kızlar için en steril haliyle aktarmaya çalışıyoruz. Bence Nihat Doğan da bunu biliyordur." demişti. (Medyafaresi)