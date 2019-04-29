Haklarını helal etmediler! Mamak işkencecisi Raci Tetik'in cenazesinde protesto

12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biri olan Mamak Cezaevi Müdürü Emekli Albay Raci Tetik, 2012 yılından bu yana kaldığı Çamlıca Bakım ve Rehebilitasyon Merkezi’nde 88 yaşında yaşamını yitirdi. Tetik için düzenlenen cenaze töreninde işkence mağdurları protesto gösterilerinde bulundu.

12 Eylül döneminde Mamak Askeri Cezaevi'nde yapılan işkencelerin sorumlusu olarak gösterilen Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan emekli Albay Raci Tetik İstanbul'da hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 1931 yılında doğan Tetik, Temmuz 1980'de Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olarak atandı. 12 Eylül darbesiyle birlikte cezaevini 4 yıl yönetti.

CENAZEDE PROTESTO

12 Eylül darbe döneminde Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan Emekli Albay Raci Tetik’in cenaze töreninde protesto yaşandı. O dönem Mamak cezaevi’nde kaldıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi protesto eyleminde bulundu.

Hakkını helal etmediklerini belirten grup, o dönemde 3 arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini söyledi. Cenazenin Türk Bayrağı’na sarılı olmasına da grup tarafından tepki gösterildi. Tetik için askeri tören ise düzenlenmedi. Selimiye Camii’nde yapılması planlanan cenaze töreni Şakir’in Camii’nde gerçekleştirildi. (Habertürk)