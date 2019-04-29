Karadeniz'in en pahalı yolu 52 gün dayanabildi

Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlanırken, 1994 yılında, Ordu’nun Altınordu ilçesi merkezinde, 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılması istendi. Ordulular, yapılmak istenilen şehir içi geçiş projesine karşı çıkarak, binlerce kişiyle yürüyüşler düzenledi. Bunun üzerine projeden vazgeçilerek, Kumbaşı-Boztepe-Karapınar güzergahında farklı proje hazırlandı.

Proje çalışmalarına 2007’de başlanılan Çevre Yolu’nun ihalesi, 553 milyon liraya yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı. Bölgede toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı. Yaklaşık 1 milyar liraya mal olan Ordu Çevre Yolu’nun ilk etabı tamamlanınca, 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu mitinginin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı canlı bağlantıyla hizmete açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte 40 dakikalık şehir içi geçişi, 10 dakikaya indiği açıklandı.

52 GÜN SONRA KAPANDI

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; 3 Mart 2019 günü Ordu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan yol, 25 Nisan günü trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan çevre yolunda asfalt ve köprülerde meydana gelen bazı sorunların giderilmesi için çalışmalarının yapılacağı ifade edilirken, çalışmaların en az 15 gün süreceği belirtildi. Yol açıldıktan sonra rahatlayan şehir içi trafiği ise tekrar yoğunlaştı. Özellikle ağır vasıta araç sürücüleri yolun tam olarak tamamlanmadan trafiğe açıldığını ileri sürdü.

EN PAHALI YATIRIMLARDAN BİRİSİ

Karadeniz Sahil Yolu’nun en önemli etabı olan, 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 10 km’lik Ordu Çevre Yolu’nun maliyetinin 1 milyar lira olduğu belirtilmişti.

Yol, maliyetiyle Türkiye’nin en pahalı yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.