Dehşet görüntüleri! Kemal Kılıçdaroğlu ölümden dönmüş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesine katılmak için gittiği Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde provokatörlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yanındaki CHP'lilere taş, demir çubuk ve sopalarla "Vuralım, öldürelim" diye bağırarak saldırdığı görülüyor.