Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği uzman yardımcısı alacak

İlan.gov.tr'de yer alan habere göre personel alımları için Kamu Personeli Seçme Sınavlarından puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca ilgili uzman yardımcılığı kadrosu için 2017 – 2018 - 2019 yıllına ait Yabancı Dil Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak şartları aranmaktadır.

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