Top oynayan çocuklara ateş açan şüpheli serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda top oynayan gençlere ateş açarak B. P. (15) ve B. K'yi (14) yaralandığı gerekçesiyle gözaltına alınan K.D.'nin (69) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde yaralanan çocuklardan hiç bahsetmeyen Kemal D. ifadesinde, alkol alıp evine taş atan kişileri korkutmak için av tüfeğiyle ateş ettiğini iddia ederek, "Balkonda oturduğum sırada 4 araçtan inen 20 kişilik bir grup okul önündeki boş arazide alkol alıp, dalaşmaya başladı. Ben de o şahıslara burada aile yaşadığını söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Evime taş atmaya başladılar. Ben de babamdan kalma av tüfeğiyle korkutmak için havaya 2 el ateş ettim. O şahıslar evime girip beni linç etmek istedi. Bu nedenle şahısların üzerine doğru hedef gözetmeden 1 el daha ateş ettim. Ettiğim ateşten yaralanan birileri var mı bilmiyorum" dedi.

MAHALLELİ DE TEPKİLİ

Mahallede oturanlar da çocuklara yapılan saldırıya tepki gösterdi. Daha önce mahallede bu tür olayların yaşanmadığını belirten Hüseyin Yılmaz, "Çocuklara ateş eden kişiyi iyi tanımıyorum. Genelde sessiz bir insan diye biliyorum. Sadece camide namazlarda denk geliyoruz. Olayı duyumca şaşırdım, daha önce böyle olay olmamıştı mahallemizde" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda top oynayan gençlere dün alanın yakınındaki bir evde oturan K.D. (69) tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle rastgele ateş açılmıştı. Olayda vücutlarına saçma isabet eden B. P. (15) ve B. K. (14) yaralanmıştı. Olaydan şüpheli polis ekiplerince evinde gözaltına alınmıştı.