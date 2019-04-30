Liselilerden mezuniyet pankartları: AA'ya göre bile mezunuz

CHP'li Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından İstanbul'daki bir lisede mezuniyete hazırlanan öğrencilerin yaptıkları pankartları paylaştı.

Pankartlarda; "Bekleyin notlar tekrar sayılıyor", "AA'ya göre bile mezunuz" şeklinde notlar görüldü.

CHP'li Özkan, paylaşımında, "Bu pankartlar ne bir eylemden ne de bir üniversite mezuniyet töreninden... Görüntüler İstanbul'da bir lisede mezuniyete hazırlanan çocuklarımızdan... Yaptığınız adaletsizliği herkes görüyor, biliyor! Türkiye'ye yaşattığınız utançla alay konusu oluyorsunuz!" ifadelerini kullandı.