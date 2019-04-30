Mahkemeden infaz durdurmaya ret

Cumhuriyet eski yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper’in infazlarının durdurulması talebini reddetti.



Cumhuriyet eski yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper’in infazlarının durdurulması talebini reddetti.

Cumhuriyet davasında 5 yıl altı hapis cezası verilenler hakkındaki istinaf mahkemesinin onama kararının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yüklenmesinin ardından 7’si eski 8 Cumhuriyet çalışanı İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdikleri dilekçe ile infazın durdurulmasını talep etmişti. Dilekçede infazın durdurulmamasının telafisi imkânsız büyük ve ağır bir haksızlığa ve adaletsizliğe yol açacağına dikkat çekilmişti. Gazetemizin muhasebe çalışanı Emre İper’in de aralarında bulunduğu eski yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada 5 yılın altında hapis cezasına mahkûm edilen ve mahkûmiyet kararı onanan 6 kişi 25 Nisan’da yeniden cezaevine girdi. Kandıra Cezaevi’ne teslim olan Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper’in infazlarının durdurulması talebi reddedildi. Mahkeme karar metninde, “Dosya üzerinden yapılan incelemede; mahkememizce sanıklar hakkında verilen hükmün kesinleşmesi sonrası 5275 sayılı yasanın 98. maddesi gözönünde bulundurulduğunda, sanıklar lehine kanuni bir değişiklik bulunmaması, sanıklar haklarında verilen cezanın infazında duraksama olmadığı anlaşıldığından, sanıklar haklarında infazın durdurulması yönündeki taleplerinin ayrı ayrı reddine dair hüküm kurulmuştur” denildi.