Sevgilisini öldüren kadına tahrik indirimi

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Dilara Akbulut ile avukatı katıldı.

Sanık Akbulut, şiddet gördüğünü, cinsel istismara maruz kaldığını ve 3 saat boyunca kendini korumaya çalıştığını ifade ederek, tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı, başkasıyla evli olan maktulün, bir süredir birlikte olduğu sevgilisine şiddet uyguladığını, olay günü de yine maktulün, sanığı bıçakladığını ve zorla birlikte olmak istediğini belirterek, tartışma sırasında bıçağı eline geçiren kadının, maktulü öldürdüğünü hatırlattı.

Savcı, sanığın olayı haksız tahrik altına işlediğini ifade ederek, cezada indirim uygulanmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Dilara Akbulut'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın olayı haksız tahrik altında işlediğini değerlendirerek, cezayı 11 yıl 3 ay'a indirdi.

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 20 Eylül 2017'de Dilara Akbulut, Ahmet Arif Arhan'ı bıçaklayarak öldürmüştü.