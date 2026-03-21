İran savaşı Japonya’da 'tuvalet kağıdı paniğini' tetikledi

Japonya’da bazı sosyal medya kullanıcıları, Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle tuvalet kağıdı fiyatlarının artabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Bunun üzerine Japon hükümeti, vatandaşlara 1973 petrol krizi ve Covid-19 pandemisinde olduğu gibi aşırı stok yapmamaları çağrısında bulundu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülke içindeki üretimin yeterli olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Japonya Evsel Tuvalet Kağıdı Üreticileri Birliği’ne göre, tuvalet kağıdının neredeyse tamamı yurt içinde üretilmektedir. Üretimde kullanılan hammaddeler ise yerel olarak toplanan atık kağıt ve selülozdur.

Bakanlık ayrıca, üretimin Orta Doğu’ya kayda değer bir bağımlılığı bulunmadığını ve bu nedenle mevcut krizden doğrudan etkilenmediğini belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, ihtiyaç halinde üretim kapasitesinin artırılabileceğini de vurguladı.

Bakanlık açıklamasında şu çağrı yapıldı:

Lütfen güvenilir bilgilere dayanarak sağduyulu kararlar alın.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Japonya’da 1973 petrol krizi, tuvalet kağıdı kıtlığıyla anılıyor. O dönemde yayılan söylentiler, tüketicilerin ürünü aşırı miktarda satın almasına ve stoklamasına yol açmıştı.

Benzer bir durum, Covid-19 pandemisi sırasında da tekrar yaşanmıştı.

İRAN SAVAŞI 22. GÜNÜNDE

İran ile ABD-İsrail ittifakı arasındaki savaş 22. gününe girerken, taraflar arasında füze ve insansız hava aracı saldırıları sürüyor.

Çatışmalar Körfez ülkelerine de sıçrarken, İran’ın ABD, İsrail ve kendisine karşı askeri faaliyetleri desteklediğini düşündüğü ülkelere ait gemilere yönelik olarak Hürmüz Boğazı’nı kapattığı bildiriliyor.