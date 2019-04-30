Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan satılık 2 adet eğitim uçağı

İlan.gov.tr'de yer alan habere göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na değerleme ve satışı için Maliye Bakanlığı tarafından devredilen Hazine adına kayıtlı Tekirdağ Çorlu Havalimanı’nda Açık Alanda park halinde bulunan 2 adet eğitim uçağı teklif alma yöntemi ile 17 Mayıs 2019 tarihinde saat 17.00’ye kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif verildiği takdirde 20 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.00’te yapılacak açık artırmada satılacak.

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